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Беспорядки у парламента-3.Кишинев, события 7 апреля 2009 года.

Эти годы приносят Молдове только потрясения - чудеса нумерологии

© Sputnik / Игорь Взоров
Общество
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Роковая девятка - в Молдове все годы, заканчивающиеся на эту цифру, приносят потрясения. Не стал исключением и 2019 год, когда страна преодолела острый политический кризис.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Года, которые заканчиваются цифрой девять в нашей республике всегда сопровождались серьезными испытаниями, а также проблемами. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал политолог, автор политической истории нашей страны Игорь Волницкий. 

Собеседник вспомнил 1989 год, который принес большие перемены в Молдову. 31 августа Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике. 

Хроника борьбы за власть в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
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"1989 год стал пиком национального возрождения в Молдове. Тогда были заложены реальные основы для провозглашения независимости Молдовы два года спустя", - отметил он.

Прошло десять лет, наступил 1999 год, который стал, по мнению собеседника, самым сложным за всю историю Молдовы. Распался первый правящий в Молдове Альянс за демократию, распалась Демократическая конвенция, в стране поменялись три правительства, республика переживала глубочайший политический кризис.

"Мы начали год с правительства Иона Чубука-2, который в самом начале года подал в отставку. В феврале у нас было правительство Иона Стурзы, но не успело оно закончить год. Осенью кризис привел к установлению в декабре правительства Брагиша. То есть, в течение года произошли три крупнейших политических изменения", - добавил он.

2009 год – еще свежи в памяти апрельские события. В результате массовых беспорядков был подожжен парламент и президентский дворец. Толпы манифестантов, за считанные часы превратившиеся в вандалов, разграбили здания, символизирующие власть в стране. Это не считая двух парламентских компаний.

И вот, наконец, 2019, он чем-то повторяет 1999 год, считает Волницкий, говоря о недавнем кризисе, который, к счастью, молдавскому политическому классу удалось преодолеть мирно.

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