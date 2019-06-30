Кишиневцы и просрочка: как испорченные продукты продают в магазинах

Сотрудник одного из крупных продовольственных магазинов столицы рассказал о том, какие уловки используют работники торговли для того, чтобы всучить доверчивым покупателям продукты, которые должны идти не на стол, а на свалку.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Червяки в фасованной квашенной капусте, молочные продукты с истекшим сроком годности, мясо с душком и "сопливая" колбаса - молдавская торговля продолжает иногда удивлять, а невнимательные покупатели, уставшие после работы, зайдя в магазин, просто кидают продукты в корзину. Когда они приходят домой, наступает разочарование, а возвращаться и выяснять отношения решаются не многие.

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: действительно ли работники супермаркетов стараются продать доверчивым покупателям продукты "с душком", и есть ли у них на вооружении хитрые способы, как это сделать? Ответ на этот вопрос дал сотрудник одного из крупных продовольственных магазинов столицы, имя которого мы пока не называем по резонным причинам его возможного увольнения.

"Лапша - на уши"

По утверждениям источника, в случае с просроченными бакалейными изделиями, среди которых фасованные макароны, лапша и крупы, как правило, виноваты поставщики, которые везут в супермаркеты продукцию с заведомо истекшим сроком годности.

"В Молдове много компаний, не производящих, а лишь фасующих те же макароны, крупы и так далее. Соответственно, получая в виде импорта из-за рубежа в больших объемах такую продукцию, они не успевают ее фасовать, а убытки нести тоже не готовы. Таким образом, часть подобной продукции фасуется уже просроченной и продается в магазинах под видом свежей", — рассказал сотрудник продмага.

По его словам, как правило, даже если клиент и купит такие макароны или крупу, придя домой и сварив этот продукт, назад в магазин не придет и скандалить не будет, требуя вернуть деньги, подумав о низком качестве продукции, а не о ее истекшем сроке годности.

"Согласитесь, из свежих круп и макарон при правильном приготовлении получается рассыпчатый гарнир. Из целой линейки бакалейных изделий, которые свободно продаются в магазине, выходит слипшаяся неоднородная масса с характерным горьковатым запахом. Мало кто захочет нести кастрюлю с этим варевом обратно в супермаркет", — едко подметил собеседник.

Сюрприз под крышкой

Самая распространенная подделка сроков годности, по словам сотрудника супермаркета, происходит с консервами, как с овощными и фруктовыми, так и с мясными и рыбными.

"У нескольких компаний в Молдове есть специальное оборудование, стирающее предыдущую дату срока годности продукции и набивающее новую. Таким образом, покупатели вынуждены употреблять в пищу продукты с токсинами, рискуя собственным здоровьем. Среди наиболее подделываемых по сроку годности консервов — маслины, соленые огурцы, ананасы, томаты, паштеты, тушенка и шпроты", — сообщил сотрудник супермаркета.

По его словам, гражданам страны следует быть наиболее внимательными при выборе и покупке этих товарных категорий, поскольку здесь риск отравления — наиболее велик.

На вид - сладко, на вкус - горько

По словам сотрудника супермаркета, его коллеги сами нередко грешат переписыванием срока годности на некоторых продуктах. Конечно, здесь речь не идет о скоропортящемся провианте, однако по целому ряду товарных категорий, среди которых конфеты, шоколад, печенье и фасованная выпечка, перебить дату изготовления — пара пустяков.

"Сотрудники торгового зала действуют весьма просто в таких случаях. Для стирания с упаковки таких продуктов предыдущей даты используется обычный уайт-спирит, не оставляющий характерных белых следов, как спирт или ацетон. Затем дата перебивается, и такие "сладости" можно легко реализовать под видом свежих, только что поступивших в продажу", — отметил собеседник.

Уксус смывает следы

На вопрос о том, что делают в магазине с колбасой, которую не успели реализовать, и она, что называется, потекла, сотрудник супермаркета ответил также весьма просто. По его информации, ветчина и вареные колбасы тщательно промываются от скопившейся на их поверхности характерной слизи, после чего нарезаются в салаты, которые продаются в кулинарном отделе.

С мясом процедура примерно такая же, за исключением способа очистки. Его промывают в разведенном уксусе, после чего наименее "пострадавшие" куски реализовываются под видом замаринованного шашлыка, а потерявшие товарный вид идут на приготовление котлет и прочих молотых изделий, которые продают в кулинарии ничего не подозревающим покупателям.

Заметая следы

Сотрудник магазина отмечает, что бывали случаи, когда клиенты жаловались на качество купленных в данном супермаркете товаров, в том числе и в Национальное агентство продовольственной безопасности, после чего с проверкой приезжала инспекция.

Однако, по словам собеседника, и в этой ситуации в магазине все работает, как часы. Заблаговременно узнав о том, что нагрянет проверка, специалисты прячут просроченные товары, которые планировали сбыть доверчивым покупателям.

"Вы наверняка не поверите, но в маркете есть специальное подвальное помещение, о котором знают только те, кому это положено. Люк в подвал, где прячут просроченный провиант, тщательно замаскирован лежащим поверх него линолеумом. Сотрудники проверяющих органов приезжают, просроченных продуктов не находят и ретируются с тем, с чем пришли", — заявил источник.

Кровавая рыбка

Это зрелище точно не добавит аппетита, а употребить в пищу такую рыбу рискнет не каждый! В одном из супермаркетов молдавской столицы продавали карпов, на чешуе которых зияли кровавые язвы. Покупателей испугала такая картина, они выложили фотографии больной рыбы, продающейся в магазине, в одну из соцсетей.

Оказалось, что карпы страдают от аэромоноза или, проще говоря, от краснухи, которая поражает их внешние покровы. Аэромоноз - это инфекционная болезнь карповых рыб, характеризующаяся воспалением кожного покрова, очагами кровоизлияний, водянкой, пучеглазием, гидратацией мышечной ткани и всех внутренних органов. Регистрируют инфекцию во всех странах Западной и Восточной Европы.

Аэромоноз не представляет опасности для человека и плотоядных животных. Зараженная рыба, не потерявшая свой товарный вид и отвечающая пищевым качествам и требованиям, допускается для употребления в пищу без каких-либо ограничений.

Конечно, есть въедливые покупатели, которые не только проверяют срок годности продукта, но и детально смотрят на его состояние. Однако в наш стремительный век так сложно уследить за всем, а покупки приходится совершать, что называется, на лету. Однако внимательность в этом процессе, как выяснилось, важна, чтобы за беспечностью не наступило разочарование.

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