Как в Молдове обезопасить свое авто от угона - рекомендации полиции

Какие меры предосторожности необходимо предпринять автомобилисту для того, чтобы не остаться с утра без своего "стального коня", читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Автомобиль давно перестал быть для жителей Молдовы роскошью, а стал просто средством передвижения, позволяющим более оперативно решать повседневные проблемы, беспрепятственно выезжать на отдых или к родным в село, ездить за покупками. Однако многие все равно опасаются оставлять своих "железных коней" просто так на обочине, неподалеку от своего многоквартирного дома.

Самое малое, чего может лишиться автомобилист, вовремя не позаботившийся о безопасности своей машины, - это автомагнитола. Далее следует преступная практика, настолько распространенная в 90-е годы прошлого столетия и иногда встречающаяся сегодня, когда вместо колес утром автовладелец обнаруживал кирпичи, аккуратно подставленные под кузов машины.

Ну и самое страшное для владельца авто - это, собственно, его угон, перебивка номера двигателя и, как следствие, практическая невозможность вернуть свою стальную "помощницу".

Многие думают, что сегодня никто не позарится на машину, оставленную без присмотра, тем более, если она снабжена системой сигнализации, а за угон, по закону, преступник может получить более 10 лет тюремного заключения. Но не все так гладко, и в Молдове ради куша в несколько тысяч евро преступники не особо обращают внимание на законодательные акты.

Советы правоохранительных органов

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы называют целый ряд мер, которые помогут обезопасить ваш автомобиль от угона.

Естественно, среди первоочередных задач автолюбителя значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не умыкнут машину. Фатальная ошибка, по мнению служителей органов правопорядка, - оставлять ключи в замке зажигания.

"Ночевать" машину, по словам правоохранителей, лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают полицейские патрульные экипажи. Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести вашу верную "ласточку" у вас из-под носа.

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