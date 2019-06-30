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Троллейбус

Дышать легче - сколько троллейбусов в Кишиневе оснащены кондиционерами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Лишь единицы электротранспорта в столице, собранные до 2019 года, оборудованы системой кондиционирования воздуха.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Лишь 31 троллейбус из 367, находящихся в распоряжении Управления электротранспорта Кишинева, оснащен системой охлаждения воздуха. Об этом заявил Sputnik Молдова директор Управления Дорин Черный. 

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Он сообщил, что современные системы кондиционирования воздуха были установлены лишь в тех троллейбусах, которые собрали в Кишиневе, начиная с 2018 года.

По информации Черного, с прошлого года все троллейбусы, которые собирают в Кишиневе, в обязательном порядке оборудованы кондиционерами. До конца 2019-го планируется оснастить еще 17 троллейбусов системой охлаждения-нагревания воздуха. Таким образом, число единиц электротранспорта, оснащенного по последнему слову техники, в Кишиневе возрастет до 48.

Цена троллейбуса с системой кондиционирования воздуха на 15 тысяч евро превышает стоимость обычного, уточнил Черный. 

Сегодня средний возраст подвижного состава троллейбусных парков Кишинева составляет 10 лет. В распоряжении RTEC есть 250 современных троллейбусов с низкой посадочной платформой. Лишь 80 единиц электротранспорта в Кишиневе - старого образца, некоторые из них выпущены в 1989 году и неоднократно капитально отремонтированы.

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Теги:
Кишинев, кондиционеры, троллейбусы


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