Мода на квартиры: почему квадратный метр в новостройках почти не дешевеет

Эксперты отмечают – квартиры в старых домах советской постройки вполне пригодны для жилья, однако молодежь гонится за трендом и предпочитает новострой.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik, Дарья Чернега. Квартиры в домах советского типа планомерно падают в цене. Наиболее заметно это выражается по отношению к так называемым "хрущевкам".

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Стабильная динамика

Как рассказал эксперт в области недвижимости Александр Остафейчук, в последние 3-4 года хрущевки ежегодно падают в цене на 4-5%. Продать их становится все сложнее.

"В свою очередь, брежневки и старое жилье 80-90-х годов имеют другую скорость падения – 2-3% в год. А цена в новостройках в последние годы фактически стоит на месте. Хотя тут есть одна особенность – за последние годы со стороны фирм изменились предложения по метражу", - отметил эксперт в области недвижимости.

Стоимость квадратного метра в хрущевках сейчас составляет в среднем 450 евро, в в домах 80-90-х годов - порядка 500 евро. В новостройках цена колеблется в от 550 до 850 евро в зависимости от расположения дома и близлежащей инфраструктуры.

Кто побеждает в борьбе за покупателя

Относительно стабильные цены на квартиры в новых домах эксперт объясняет настроениями покупателей. По словам Остафейчука, молодые люди выбирают жилье нового типа, потому что советские планировки вышли из моды и морально устарели. В таких помещениях организовать пространство сложнее: расширить комнаты невозможно из-за несущих стен.

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"Вторая причина – ремонт в старом жилье обходится дороже, чем в новостройках. Там изначально подведены коммуникации, установлены стеклопакеты, есть автономное отопление. Поэтому действительно новострой по большинству позиций побеждает старое жилье", - отметил специалист.

Ранее новостройки вызывали подозрения из-за качества строительства. Считалось, что они не выдержат сильных землетрясений. Как отметил Остафейчук, за 20 лет массового возведения многоэтажек явных недостатков в их строительстве выявлено не было.

Последние тенденции на рыке нового жилья

Последние годы застройщики вышли на рынок с предложениями о малометражных квартирах. Например, сейчас легко можно найти однокомнатную квартиру в новом доме площадью от 35 квадратных метров. Теперь некоторые компании адаптируются к еще одной тенденции. На данном этапе наблюдается спрос на жилье, расположенное в тихих зонах.

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"Мы планируем построить на выезде из города комплекс с 6-7-этажными домами, с развитой инфраструктурой, современными площадками, парками и транспортной развилкой. Это нечто среднее между высотками и пятиэтажками. Цены будут очень доступными", - рассказал Нику Гурмеза, менеджер по продажам одной из строительных компаний.

Если покупатель выбирает дом, расположенный в многолюдном месте, предпочтение отдается квартирам на высоких этажах. Они дают возможность дистанцироваться от городского шума, пояснил менеджер строительной компании.

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