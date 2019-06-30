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девушки в национальных костюмах

В Гагаузии к избирательным участкам выходят целые коллективы - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (7)
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В автономии в день выборов башкана жители проявляют настоящую гражданскую ответственность - на выборы идут целые коллективы различных предприятий и компаний.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Жители Гагаузской автономии выйдут на выборы башкана в воскресенье, 30 июня, целыми коллективами. Об этом работники и руководители частных и государственных предприятий заявили в видеороликах, которые распространяются в социальных сетях, пишет новостной портал gagauzinfo.md

Заявили, что пойдут на выборы коллективы кафе, компаний-перевозчиков, производители молочной продукции и руководители сельхозпредприятий.

Гагаузия
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК аккредитовал десятки международных наблюдателей на выборы в Гагаузии

Кроме этого, жителей Гагаузии принять участие в голосовании призвали и руководители туристических комплексов в Вулканештах и в Конгазе.

За несколько дней до дня выборов интернет-пользователи стали публиковать в соцсетях видеоролики, в которых поют строчку из песни "Оглан", а также призывают граждан с правом голоса выходить на выборы.

Таким образом, участники флешмоба призывают всех жителей автономии исполнить свой гражданский долг и проголосовать за будущее Гагаузии.

Выборы башкана Гагаузии проходят 30 июня. Избирательные участки будут работать до 21.00.

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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (7)

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Теги:
участие, коллектив, выборы, Гагаузия


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