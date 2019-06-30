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Центральный рынок

Без "черной" бухгалтерии - Нэстасе выдвинул ультиматум на Центральном рынке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Глава МВД призвал торговцев сообщать о случаях коррупции, которые имеют место на самом большом рынке Кишинева, и помогать офицерам полиции расследовать эти нарушения закона.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Центральный Рынок всегда был местом, где "черная" наличность собиралась в различных формах, особенно в виде "мзды", которую должны были платить торговцы и владельцы лотков и киосков представителям старой власти. Об этом сообщил министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе на своей странице в соцсети Facebook по результатам проведенной инспекции на Центральном рынке.

"Bместе с моими коллегами из МВД и других уполномоченных силовых структур, осуществляющих борьбу с коррупцией, побывал на Центральном рынке. Мы провели беспрецедентные проверки. Теперь там все встанет на свои места. Призываю всех торговцев, экономических агентов и тех, кто пострадал от действий мафии, сообщать о случаях нарушения закона и коррупции офицерам полиции", - заявил Нэстасе.

Глава МВД сообщил, что втянуть сотрудника молдавской полиции в коррупционные схемы теперь будет невозможно. В противном случае, уточнил Нэстасе, если коррупционная рука протянется в сторону сотрудника правоохранительных органов, все виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Общее "наступление на коррупцию" станет государственной политикой, которую будет осуществлять новая власть, подчеркнул министр МВД. 

"Для руководства МВД безопасность граждан и борьба с коррупцией являются первоочередными задачами. Вот почему необходимо проводить такие проверки, как на Центральном рынке, так и в других местах", - отметил Нэстасе. 

Центральный рынок
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Шок: когда-то Центральный рынок Кишинева был больше, чем сейчас

Сотрудники министерства внутренних дел и Антикоррупционного центра в субботу провели проверки на муниципальном предприятии "Центральный рынок".

В четверг подал в отставку с должности исполняющего обязанности главы данного муниципального предприятия юрист и бизнесмен Виорел Брага, которого на этот пост назначили 24 июня. До этого, 21 июня, спустя два с половиной месяца после увольнения предыдущего директора Центрального рынка Кишинева Октавиана Бивола, Кодряду решил сменить и руководство в лице Лилии Буштюк. 

Решение об отставке Бивола было принято в начале апреля после жалоб экономических агентов с Центрального рынка о неофициальных денежных сборах. В середине того же месяца руководство предприятием передали Лилии Буштюк.

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Теги:
коррупция, центральный рынок, Андрей Нэстасе


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