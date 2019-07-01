Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В связи с проведением плановых технических работ в понедельник, 1 июля, Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- ул. Диминеций 2-46, 27-73, Доробанц 1-23, 2-8, Мунчешть 53, 94-104, 160, Плаюлуй 9, 9A, 9/2, Скутарь 2-10, 3-11 - в период с 09:30 - 17:00.

Центр:

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит Петру Мовилэ 39-41, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-140 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. А. Пушкин 32, 64 - в период с 09:15 - 19:00.

- переулок 2 Базинулуй 2A, Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Пашкань 5-9, 19, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 2, 8-40, 19-25 - в период с 09:15 – 18:00.

Буюканы:

- ул. Б. Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор, Штефан Нягэ 16-38, 17-37 - в период с 09:20 - 19:00.

- ул. Алба Юлия 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, переулок 4 Балкань 7, 12, 15, переулок 5 Балкань 10/1, 16, Балканское шоссе 11, Басарабилор 1-25, 2-26, Кодрилор 8, 10, И. Буздуган 4-24, Мушатинилор 1-29 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Каля Ешилор 28/1, Ион Прункул 19, Пьетрарией 19, 19/1, 19/3, переулок Пьетрарией 19 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. Дойна и Ион Алдя Теодорович 14/2 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. И. Крянгэ 66 - в период с 09:00 - 13:00.

Рышкановка:

- ул. Мирон Костин 12, 16, 18/1, 18/2, 18/3, Московский проспект 6, 8, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3 - в период с 09:25 - 17:25.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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