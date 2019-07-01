Перемены с 1 июля: врачи больше не будут выдавать справки, как раньше

Справки о временной нетрудоспособности по болезни с 1 июля 2019 года будут оформлять в электронном виде.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Свидетельства о болезни для определения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности с 1 июля будут оформляться через правительственную платформу MConnect.

Правительство одобрило на минувшей неделе поправки к соответствующим инструкциям. Таким образом, с внедрением электронного сертификата работнику больше не придется предъявлять работодателю справку об отпуске по болезни. Сертификат будет доступен через правительственную платформу MConnect. Врачи, которые выдадут эти сертификаты, внесут свою электронную подпись в документ.

Свидетельство о болезни или травме будет выдано пациенту на время лечения и до восстановления работоспособности в течение максимум 180 дней в течение календарного года. Для случаев временной нетрудоспособности, переходящих из одного календарного года в другой, подсчет дней производится за весь период, начиная с первого дня.

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На 180-й календарный день, если имеются веские основания, сертификат продлевается на срок до 30 календарных дней в зависимости от развития болезни и результатов восстановления здоровья.

В то же время больше не нужно будет подтверждения Национальный совет по определению инвалидности и трудоспособности для продления справки о медицинском отпуске на весь период.

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