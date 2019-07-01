Мир за сутки: Влах победила на выборах в Гагаузии, Иркутскую область затопило

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. На выборах башкана Гагаузии, которые состоялись в это воскресенье, абсолютную победу одержала Ирина Влах, которую жители автономии переизбрали на второй срок.

Абсолютная победа Ирины Влах в Гагаузии — около 92 процентов голосов>>>

Влах поздравил с убедительной победой президент Молдовы Игорь Додон.

"Твердо убежден, что Ирина Фёдоровна за следующие четыре года полностью оправдает доверие жителей автономии, а мы, команда президента и Партии социалистов, будем оказывать ей всю необходимую поддержку. Считаю, что с таким башканом в Гагаузии продолжатся изменения в качестве жизни жизни жителей, а ввтономия продолжит считаться образцовым регионом Молдовы по социально-экономическим показателям", - написал Игорь Додон в соцсетях.

По предварительным данным, опубликованным утром в понедельник на официальном сайте ЦИК Гагаузии, за нее проголосовали 91,93% избирателей, пришедших на выборы (49742 голоса).

Ирина Влах также поблагодарила жителей Гагаузии за поддержку.

В зону подтопления в Иркутской области направили более тысячи военных

Минобороны направило в район подтопления в Иркутской области более 1,3 тысячи военных, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Кроме того, туда доставят порядка 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.

Военные будут помогать населению, расчищать территорию, следить за биологической обстановкой, оказывать медпомощь и эвакуировать пострадавших.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплены более 3,7 тысячи домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, 112 госпитализированы.

Режим ЧС действует в пяти районах области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.

Крушение самолета в США

В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек. Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас.

"Реформы" и "евроинтеграция" стали ругательными словами в Молдове>>>

Самолет врезался в ангар в аэропорту. После этого он загорелся, в результате чего был уничтожен.

Директор по связям с общественностью города Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.

Лидерам ЕС не удалось выбрать главу Еврокомиссии

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Об этом сообщил официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн в своем Twitter.

Куда интегрируется Молдова в то время, как ЕС рассыпается>>>

"Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами cтран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", — написал Ааманн.

Сейчас пост главы Еврокомиссии занимает представитель Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Однако он не выдвигал свою кандидатуру.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK