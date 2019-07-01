Перемены в КС: правительство изменило правила назначения судей

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. На заседании в понедельник кабинету министров предстоит утвердить положение, определяющее порядок организации и проведения конкурса на замещение двух должностей в Конституционном суде от правительства.

Согласно этому Положению кандидат на должность судьи Конституционного Суда: а) имеет гражданство Республики Молдова; б) проживает в стране; в) имеет высшее юридическое образование; г) имеет высокую профессиональную компетентность; e) не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности; е) не достиг 70-летнего возраста; g) не имеет запрета занимать государственные должности или иметь общественное достоинство; з) имеет отличную репутацию.

Конкурс будет организован и проведен специальной комиссией, состоящей из: премьер-министра Майи Санду, министра юстиции Олеси Стамате, заместителя генерального секретаря правительства, народного адвоката (омбудсмена) или представителя народного адвоката, двух представителей Платформы гражданского общества Восточного партнерства. Конкурсной комиссии будут помогать психолог и специалист по управлению человеческими ресурсами.

Как будут отбирать судью КС

Кандидаты на должность судьи КС должны лично подать в комиссию заявку и пакет документов. Затем их ждет интервью в специальной комиссии. Дополнительные баллы кандидаты получают за знание иностранных языков.

Выслушав кандидата, каждый член конкурсной комиссии заполнит оценочный лист. Перед заполнением оценочных листов члены Конкурсной комиссии выслушают мнение психолога и специалиста по управлению персоналом. Балл, полученный кандидатом, является средним из общего балла, присуждаемого каждым членом конкурсной комиссии.

Первые два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, будут признаны победителями конкурса и будут представлены правительству для назначения судьей Конституционного суда.

На прошлой неделе весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке. Заявление было сделано через шесть дней после того, как подал в отставку с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованном Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Два судьи назначаются парламентом, два - правительством, а два - Высшим советом магистратуры.

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