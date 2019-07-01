В Молдове начальники получают зарплаты по 80 тысяч леев — отчет APP

Отчет Агентства публичной собственности может шокировать людей, привыкших жить "от зарплаты до зарплаты".

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Невероятную разницу в зарплатах между начальством и рядовыми сотрудниками зафиксировал отчет Агентства публичной собственности (APP), опубликованный на сайте ведомства. Как выяснилось, директора некоторых госпредприятий получают зарплату, превышающую 80 тысяч леев в месяц.

По данным отчета, в котором проанализировано экономическое и финансовое положение госпредприятий по итогам 2018 года, самые высокие зарплаты получают руководители службы управления воздушным движением "MoldATSA". Средняя зарплата в этом учреждении в 2018 году составила 31 тысячу леев, причем за последние четыре года эта сумма удвоилась.

Согласно декларации об имуществе, представленной в Национальный орган по неподкупности (ANI), директор предприятия получил в 2018 году зарплату в размере более одного миллиона леев, то есть, более 84 тысяч леев в месяц.

Работникам Государственного центра сертификации и сертификации фитосанитарных продуктов и удобрений платят в среднем 19 тысяч леев в месяц. Руководитель учреждения получил за год зарплату, составляющую в месячном перерасчете более 60 тысяч леев.

В Государственной службе проектно-строительной инспекции и экспертизы средняя зарплата составляет 17 тысяч леев, а в Национальном центре проверки качества алкогольной продукции — более 14 тысяч леев.

Критическая разница в зарплатах существует и внутри всей системы государственных предприятий. Как сообщается в отчете, 17 государственных предприятий в среднем платят работнику до трех тысяч леев в месяц. В частности, в некоторых проектных институтах средняя зарплата составляет 3400 леев, что ниже, чем четыре года назад.

Согласно данным APP, в прошлом году на 152 государственных предприятиях, было занято более 24 тысяч сотрудников.

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