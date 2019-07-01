В Молдове отменят "набор для новорожденных", вместо него семьи получат деньги

В Министерстве здравоохранения недовольны тем, что товары для набора приобретались недостаточно прозрачным способом.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило о повышении единовременного пособия по рождению ребенка на 1608 леев до 7911 леев.

По заявлению министерства, эта прибавка заменит "набор для новорожденных", который вручали родителям младенца по решению предыдущего правительства и который обходился бюджету в сумму, на которую повышено пособие.

По заявлению министерства, закупка товаров для "младенческого набора" проходила с нарушением Закона о государственных закупках и правил проведения тендеров, что нарушало принцип конкуренции.

В то же время министерство проведет исследование среди матерей, которые выскажут свое мнение, что лучше - получать наборы для новорожденных или деньги на ту же сумму.

Правительственная программа по выдаче наборов для новорожденных "Новая жизнь" была запущена в конце прошлого года. В ее рамках было распределено около 14 тысяч наборов с товарами для новорожденных, закупленных на прошедшем в 2018 году аукционе.

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