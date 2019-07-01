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Игорь Додон провел встречу со студенческой сборной Республики Молдова, которая примет участие во Всемирной летней универсиаде-2019.

Молдавский флаг над Неаполем - наши спортсмены едут на универсиаду

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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У национальной сборной команды РМ есть неплохие шансы для того, чтобы завоевать золотые, серебряные и бронзовые медали.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Президент Игорь Додон провел встречу со студенческой сборной Молдовы, которая примет участие во Всемирной летней универсиаде-2019 – самом престижном университетско-молодежном спортивном соревновании, которое пройдет с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

"Вручил нашей национальной команде флаг Республики Молдова, чтобы они с гордостью пронесли его на этом захватывающем спортивном событии. Выразил надежду на то, что наша страна будет достойно представлена на этом соревновании, и пожелал спортсменам успехов и прекрасных достижений", - написал Додон на своей персональной странице в соцсети Facebook.

В этом году Всемирная универсиада пройдет в 30-й раз. В ней примут участие порядка 8 тысяч спортсменов из более чем 150 стран. Республика Молдова в качестве суверенного и независимого государства впервые участвовала во Всемирной универсиаде в 1995 году. Всего на этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали: 3 золотые, 4 серебряные и 15 бронзовых.

В этом году Молдову представят 22 спортсмена, которые поборются за медали в 5 дисциплинах из 18: легкая атлетика, дзюдо, стрельба из лука, тэквондо и плавание.

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