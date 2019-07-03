В Молдове вступили новые правила выхода на пенсию

Изменения касаются военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Стаж, который необходим для начисления пенсии за выслугу лет сотрудникам силовых ведомств, увеличился с 1 июля 2019-го на полгода и составил 24 года и шесть месяцев. Это предусматривает Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров.

Право на пенсию за выслугу лет имеют военнослужащие, исполнявшие службу по контракту, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые на 1 июля 2011 года имеют выслугу не менее 20 лет 6 месяцев. В каждом последующем году срок выслуги увеличивается, пока не достигнет 25 лет.

© Photo: Государственный регистр документов Как увеличивается срок выслуги лет

Пенсия сотрудникам силовых ведомств назначается после увольнения со службы.

К слову, с 1 июля 2019 года в Республике Молдова установлен официальный пенсионный возраст для мужчин - 63 года, согласно Закону о государственной пенсионной системе.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон "О государственной пенсионной системе", с 1 июля 2017 года вступило в силу постепенное увеличение пенсионного возраста и увеличение периода взносов как для мужчин, так и для женщин. 63-летний стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин будет достигнут 1 июля 2019 года, а для женщин - 1 июля 2028 года.

Достижение 63-летнего пенсионного возраста для женщин будет происходить путем ежегодного увеличения стандартного пенсионного возраста на 6 месяцев.

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