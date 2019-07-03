Пять маршрутов транспорта в Кишиневе изменятся из-за спортивных состязаний

В местной администрации города рассказали, когда будут действовать ограничения, и как в этот период станут ездить троллейбусы и маршрутки.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Пять маршрутов общественного транспорта Кишинева изменятся во время проведения чемпионата Молдовы по триатлону, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте столичной примэрии.

Спортивные состязания пройдут с 11 по 14 июля в столичном парке "Валя Морилор". Маршрут спортивной трассы также затронет улицы Г.Александреску и В.Белинского.

Однако ограничения в движении транспорта будут введены только 14 июля до 13.00.

Таким образом, временно изменится движение троллейбусов по трем маршрутам.

Троллейбус №3 с улицы Букурешть повернет на улицу А.Щусева, дальше поедет по М.Витязул, Колумне, А.Коандэ, И.Крянгэ и далее по привычному пути. Обратно: с улицы И. Крянгэ будет двигаться по бульвару Штефана чел Маре, улице Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А.Матеевича и дальше по обычному пути.

Троллейбус №4 с улицы Букурешть повернет на улицу А.Щусева, дальше поедет по М.Витязул, Колумне, А.Коандэ, И.Крянгэ, развернется на Пьяца Унирий Принчипателой, поедет по улицу И.Крянгэ, бульвару Штефана чел Маре и дальше по обычному маршруту.

Троллейбус №35 с улицы И.Крянгэ в указанный период будет следовать по бульвару Штефана чел Маре, улицам А.Щусева, Букурешть и далее по привычному пути.

Микроавтобусы №129 и 185 с улицы В.Лупу будут ехать по улицам Ш.Няга, И.Крянгэ и далее по обычному маршруту. В обратную сторону объезжать закрытый участок эти маршрутки будут по тем же улицам.

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