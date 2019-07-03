Депутаты: Молдова не должна иметь политзаключенных

Депутаты-члены парламентской комиссии по национальной безопасности побывали в пенитенциарном учреждении №13, посетили несколько камер и подвал, где содержат заключенных.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Офицерский состав 13-й тюрьмы, который превышал свои полномочия, должен понести уголовное наказание в кратчайшие сроки. Такого мнения придерживаются члены парламентской комиссии по национальной безопасности, посетившие пенитенциарное учреждение с инспекцией.

Условия политзаключенных

Депутаты прибыли в пенитенциарий №13 после того, как заключенный Георгий Петик написал письмо на имя министра юстиции с просьбой ознакомиться с условиями содержания. С директором тюрьмы Игорем Пынтей членам парламентской комиссии пообщаться не удалось, так как он ушел в отпуск. Камеры, в том числе и те, что находятся в подвале, депутатам продемонстрировали его подчиненные. Правда, перед визитом в них был проделан небольшой ремонт.

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"В этих подвалах людей избивали, на них оказывали давление. Стены в камерах №120 и 112 были полны крови. Людей специально туда отводили", - заявил журналистам депутат от блока ACUM Октавиан Цыку.

Парламентарии признались, что их очень интересуют заключенные, которые находятся в учреждении по политическим мотивам. Члены комиссии по национальной безопасности призвали представителей судебной системы обратить внимание на эту проблему. В частности, речь идет о случае, связанном с соратником представителей блока ACUM - Георге Петиком, который приговорен к трем годам по делу об изнасиловании. Ранее в прессе сообщалось, что его содержат в нечеловеческих условиях.

"После того, как власть в стране поменялась, условия его содержания улучшились. Георге Петик рассказал нам, что его сейчас содержат в камере, в которой раньше содержался Ваня Писатель (уголовный авторитет – прим. ред.). Там более или менее сносные условия - есть вода и канализация", - заявил депутат Михай Попшой.

В камеры к другим известным заключенным тюрьмы № 13 – Владимиру Филату и Вячеславу Платону депутаты не наведывались.

Не последний визит

Члены парламентской комиссии пообещали вернуться в пенитенциарий №13 для того, чтобы в дальнейшем контролировать ситуацию в учреждении. Депутаты озвучили неприятную цифру: из-за нарушений, допущенных в этой тюрьме, Молдова проиграла 92 дела в Европейском суде по правам человека. Помимо жестокого обращения с заключенными, пенитенциарий славится своей переполненностью. Вместо пятисот человек там содержатся около девятисот. Тревожная ситуация складывается во всех молдавских тюрьмах. По данным, которыми оперируют члены парламентской комиссии по национальной безопасности, более половины зданий находятся в плачевном положении.

"Государство не инвестировало в то, чтобы исправить человека, который должен вернуться в общество. Оно инвестировало в разрушение личности заключенного", - заключил депутат от блока ACUM Кирилл Моцпан.

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