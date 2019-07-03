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Адриана Бецишор

Бецишор подала в отставку с поста и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Спустя всего несколько месяцев после своего назначения Адриана Бецишор решила уйти с руководящей должности.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Прокурор Адриана Бецишор, назначенная исполняющим обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры, подала в отставку. Причины этого решения не уточняются, сообщает sputnik.md

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Бецишор стала исполнять обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы с 3 мая 2019 года. Соответствующий указ подписал генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Бецишор сменила на этом посту Виорела Мораря, который руководил Антикоррупционной прокуратурой с 2016 года и подал заявление об отставке 2 мая.

Бецишор вела дело на экс-премьера Молдовы Владимира Филата, которого суд приговорил к 9 годам тюрьмы.

Чем занимается Антикоррупционная прокуратура

По закону государственная структура специализируется на борьбе с коррупционными преступлениями, актами, смежными с коррупцией и обладает следующими специфическими полномочиями:

  • осуществляет согласно уголовно-процессуальному законодательству уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции;
  • руководит уголовным преследованием по делам, находящимся в производстве Национального центра по борьбе с коррупцией;
  • представляет обвинение в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций по соответствующим делам.

Освобождение от должности

Действующее законодательство предусматривает, что главный прокурор освобождается от должности, в том числе на основании подачи заявления об отставке.

Утверждается отставка приказом Генерального прокурора.

Процедура назначения

На должность главного прокурора в специализированных прокуратурах может претендовать прокурор, который:

  • имеет не менее чем пятилетний стаж работы в должности прокурора;
  • в процессе оценки деятельности получил определение "хорошо", "очень хорошо" или "отлично". 
  • Срок полномочий главного прокурора прокуратуры – пять лет.

Пребывание в занимаемой должности не может превышать двух сроков подряд. По истечении срока полномочий предлагается назначение без конкурса на одну из вакантных должностей прокурора, исключая должность главного прокурора.

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Теги:
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