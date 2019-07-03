В Кишиневе проверят все дома и выяснят, какие из них могут рухнуть

Проверки состояния жилого фонда столицы проведут после того, как Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы дал подобные рекомендации властям столичной примэрии.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik, Андрей Петрик. После обрушения многоквартирного дома в Атаках в Кишиневе планируют начать проверку всего жилого фонда. Экспертная оценка столичных многоэтажек будет осуществлена муниципальными властями по рекомендации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Особое внимание уделят осмотру домов, построенных в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого столетия, или так называемых "хрущевок". Согласно проекту, дома строились на срок в 20 лет, однако верно служат своим хозяевам по сей день. Однако капитального ремонта строения не видели с момента своего возведения.

Как заявил в интервью одному их частных телеканалов заместитель начальника Жилищно-коммунального управления примэрии Кишинева Геннадий Дубица, есть ряд факторов, влияющих на устойчивость строения. Это и состояние инженерных сетей, незаконный демонтаж жильцами несущих стен и перепланировка квартир, проседание фундамента и отклонение здания от вертикальной оси, как было при его проектировке и возведении.

Устойчивость многоквартирного дома зависит от целого ряда факторов. Это - и природно-климатические условия в регионе, и прочность фундамента, и качество бетона, и состояние несущих стен, и возможное возведение в существующем жилом секторе новых массивных строений. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

"Проверки многоэтажных домов на предмет устойчивости и общего износа здания контролирующими органами, конечно, изредка проводятся. Но в некоторых случаях они осуществляются безалаберно. Необходимо также учитывать геоморфологическую структуру почвы", - заявил архитектор.

Именно 90-е годы были самым слабым периодом в строительной отрасли Молдовы: допускались ошибки и недочеты и при проектировании зданий, и при геологическом исследовании участков, на которых они строились, уверяет эксперт. А случай в Атаках стал фирменным автографом той эпохи, когда жесткий советский контроль в строительстве ушел, а новые требования качества еще не пришли на строительный рынок республики, считает Лупашку.

По мнению Директора Института геологии и сейсмологии Игоря Никоарэ, сложно сказать наверняка, устоят ли эти ветераны советского строительства перед мощными подземными толчками.

"Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная", — отметил в интервью Sputnik Никоарэ.

По мнению специалиста, данные постройки все же демонстрируют определенную выносливость.

"Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, "хрущевки" не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков", — отметил собеседник.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

Позднее, 20 июня, сотрудники Генинспектората по ЧС помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности. Периметр частично обрушившегося дома охраняют сотрудники правоохранительных органов, на месте дежурят в постоянном режиме машины скорой помощи. А с 28 июня начался снос пострадавшего блока.

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