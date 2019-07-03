Последствия бури в Молдове: снесенные ветром крыши и села без электричества

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы подвел итоги непогоды, которая обрушилась на некоторые районы страны накануне.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Поваленные деревья, снесенные ветром крыши, оставшиеся частично без электроэнергии населенные пункты, пострадавшие сельхозугодья - таковы итоги проливных дождей, прошедших в некоторых регионах страны во вторник.

"В результате проливных дождей, прошедших 2 июля, остались частично без электроэнергии порядка 10 населенных пунктов в шести районах страны. Из-за града пострадали сельскохозяйственные участки в селах Медвежа, Котюжены и Ларга Бричанского района, а также 100 гектаров кукурузы в населенном пункте Ротунда Единецкого района", - отметили в инспекторате.

Ранее ведомство сообщало, что из-за проливных дождей, сильного ветра и града пострадали муниципий Бельцы, Бричанский, Единецкий, Окницкий, Рышканский, Сынжерейский, Глодянский и Дондушанский районы.

Сильный ветер снес несколько листов шифера, а также повредил крыши четырех пятиэтажных жилых домов в городе Дондюшаны. Пострадали крыши порядка 10 жилых домов в населенном пункте Редиул Маре Дондюшанского района. В селе Гиждияны Глодянского района порывами ветра снесен шифер с крыш некоторых домов.

В Бельцах упавшее из-за сильного ветра дерево повредило электропровода. По данным инспектората, 30 деревьев упали вдоль дорог в селе Клокочены Глодянского района, населенного пункта Хлиная-Ротунда, Единецкого района, а также близ сел Котюжены и Ларга Бричанского района. К слову, в Окницком районе из-за сильного ветра упал столб и дерево, повредив два автомобиля модели ВАЗ и Subaru. "В результате инцидента никто не пострадал", - отметили в инспекторате.

Масштабы ущерба предстоит оценить специальным комиссиям по чрезвычайным ситуациям, которые работают в пострадавших районах.

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