Молдова стала транзитным пунктом незаконной миграции в Европу

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Молдавские спецслужбы вместе с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел раскрыли целую сеть, занимавшуюся организацией незаконной миграции в страны Европейского союза. Об этом сообщили в среду в пресс-службе этой прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что расследование началось с того, что правоохранительные структуры Молдовы предотвратили попытку незаконного вывоза без документов через КПП Леушены-Албица уроженца Индии. Затем удалось задержать еще одного иностранца, который прибыл в республику на основе приглашения. Его также должны были незаконно вывезти из страны.

"Организатором сети незаконной миграции был уроженец Индии. Мужчина в возрасте 35 лет обладает и молдавским гражданством. За услуги по вывозу из страны иностранцев он получал по три тысячи евро", - сообщили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и расследованию спецдел.

Общая сумма, как уточнили в ведомстве, которую платили за транспортировку из Индии в ЕС, достигала 10 тысяч евро.

"Как заявил организатор, он должен был поспособствовать незаконному транзиту через Молдову нескольких сотен уроженцев Индии", - добавили в прокуратуре.

Организатора задержали 2 июля. В его доме были проведены обыски - нашли деньги и записи по банковским переводам иностранцев, которых должны были незаконно перевезти в ЕС.

В ведомстве также подчеркнули, что у задержанного были сообщники в Армении, Италии и Франции.

Сейчас организатор незаконной деятельности помещен под предварительный 72-часовой арест, а два иностранца, которые должны были незаконно выехать из Молдовы, помещены на 30 дней в Бюро по миграции и беженцам.

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