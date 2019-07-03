Харунжен рассказал об отставке Бецишор и судьбе Антикорупционной прокуратуры

Генеральный прокурор Молдовы в свою очередь пообещал в скором времени обнародовать отчет о том, как шло расследование кражи миллиарда.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Главой Антикоррупционной прокуратуры назначен Эдуард Варзарь. Он будет исполнять обязанности до того, как пройдет конкурс по замещению вакантной должности. Такое заявление сделал генеральный прокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен.

"Нам понадобилось время, чтобы найти человека, который будет исполнять обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры. Сегодня мы провели заседание, где приняли решение, что их возьмет на себя Эдуард Варзарь, который до сих пор являлся заместителем главы Антикоррупционной прокуратуры. Госпожа Бецишор продолжит расследовать уголовные дела, которые она ведет", - заявил Харунжен.

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор написала заявление об отставке.

Как отметил Харунжен, мотивы ухода с должности в заявлении не указаны. Однако претензии к работе Бецишор ранее предъявляла премьер-министр Молдовы Майя Санду. Как известно, прокурор принимала активное участие в расследовании кражи миллиарда из банковской системы Молдовы. По словам Харунжена, прокуратура сейчас готовит подробный отчет о том, как шло расследование. Позже с его содержанием ознакомят общественность.

"Многие вещи обществу не известны, поэтому определенные заявления делаются из-за незнания деталей дела. Мы подробно проинформировали премьер-министра, председателя парламента о банковской краже. Мы попросили использовать эту информацию только в служебных целях. Информационные записки очень объемные. Надеюсь, они будут изучены детально", - заявил генпрокурор Молдовы.

Харунжен также добавил, что каждое действие прокуроров имеет под собой легальное объяснение.

Бецишор стала исполнять обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы с 3 мая 2019 года. Соответствующий указ подписал генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Бецишор сменила на этом посту Виорела Мораря, который руководил Антикоррупционной прокуратурой с 2016 года и подал заявление об отставке 2 мая.

Бецишор вела дело на экс-премьера Молдовы Владимира Филата, которого суд приговорил к 9 годам тюрьмы.

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