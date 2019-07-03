У экс-лидера Приднестровья Шевчука конфискуют имущество

Евгений Шевчук бежал из региона два года назад, когда местные парламентарии принимали решение о снятии с него неприкосновенности. Судя по информации, выставляемой им в соцсетях, сейчас он проживает с семьей в Санкт-Петербурге.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik. Экс-лидер непризнанной ПМР Евгений Шевчук, который два года находится в бегах, лишился своей недвижимости на территории Приднестровья. Как сообщает местный телеканал, имущество Шевчука пойдет в уплату ущерба, причиненного бюджету региона за время его руководства.

"Часть прибыли госпредприятий перечислялось на искусственно созданные Шевчуком фонды – стабилизационный и гуманитарный. И этими средства мог распоряжаться только он", - рассказал прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

Специалисты говорят, что ущерб экономике во время правления Шевчука исчисляется десятками миллионов долларов. Только через стабилизационный и гуманитарный фонды экс-глава вывел из госказны более 80 миллионов приднестровских рублей (около $13 миллионов).

По решению суда, все вернут в бюджет. Счета фондов арестовали. В уплату ущерба пойдет и имущество Шевчука.

По части дел в отношении бывшего лидера приднестровского региона в конце 2018 года суд вынес приговор заочно. Шевчук осужден на 16 лет колонии строгого режима по пяти эпизодам - два по получению взятки в особо крупных размерах и три по превышению должностных полномочий. Суд также наложил на экс-главу региона штраф за коррупцию в 600 миллионов приднестровских рублей (около $97 миллионов).

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