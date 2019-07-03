Додон просит кабмин создать спекомиссию для помощи пострадавшим от непогоды

Больше всего пострадали Бельцкий, Бричанский, Единецкий, Окницкий, Рышканский, Сынджерейский, Глодянский и Дондюшанский районы.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к правительству с предложением создать специальную комиссию, чтобы определить, как помочь тем, кто понес серьезные потери в результате непогоды во вторник.

По словам главы государства, был уничтожен урожай на тысячах гектаров земли, с сотен домов снесены крыши. Больше всего пострадали Бельцкий, Бричанский, Единецкий, Окницкий, Рышканский, Сынджерейский, Глодянский и Дондюшанский районы.

"В такие моменты людям важно чувствовать, что они не брошены на произвол судьбы. Наши коллеги из территорий совместно с группой депутатов помогают местным жителям оперативно подсчитать убытки, но без поддержки правительства и, при необходимости, парламента, проблему не решить", - написал Додон.

В связи с этим, президент обратился к кабмину "с предложением создать специальную комиссию, которая проанализирует последствия непогоды и определит рамки необходимой помощи, которая будет оказана пострадавшим".

Ранее в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате проливных дождей, прошедших 2 июля, остались частично без электроэнергии порядка 10 населенных пунктов в шести районах страны. Из-за града пострадали сельскохозяйственные угодья в селах Медвежа, Котюжены и Ларга Бричанского района, а также 100 гектаров кукурузы в населенном пункте Ротунда Единецкого района.

Сильный ветер снес несколько листов шифера, а также повредил крыши четырех пятиэтажных жилых домов в городе Дондюшаны. Пострадали крыши порядка 10 жилых домов в населенном пункте Редиул Маре Дондюшанского района. В селе Гиждияны Глодянского района порывами ветра снесен шифер с крыш некоторых домов.

В Бельцах упавшее из-за сильного ветра дерево повредило электропровода. По данным инспектората, 30 деревьев упали на дороги в селе Клокочены Глодянского района, населенном пункте Хлиная-Ротунда Единецкого района, а также близ сел Котюжены и Ларга Бричанского района. В Окницком районе из-за сильного ветра упали столб и дерево, повредив два автомобиля.

К счастью, человеческих жертв в результате непогоды не зарегистрировано.

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