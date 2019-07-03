Новый "желтый код" в Молдове: синоптики выносят предупреждение

Молдавские метеорологи объявили в среду "желтый код" в связи с неустойчивым характером погоды - ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в некоторых регионах страны "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 23.00 среды в южных и части центральных районов республики.

"Сегодня, в указанный период, в центральных и южных районах ожидаются грозы, местами ливни с градом (15-25 литров на квадратный метр) и усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

До среды в Молдове действовал "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Во вторник выдался один из самых знойных дней этого лета.

Ураган на севере Молдовы - фото>>>

Что такое "желтый код"?

"Желтый код" предусматривает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, возможные повышения дебитов и уровней воды и др.) обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

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