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Ливень в Кишиневе

Новый "желтый код" в Молдове: синоптики выносят предупреждение

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Молдавские метеорологи объявили в среду "желтый код" в связи с неустойчивым характером погоды - ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в некоторых регионах страны "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 23.00 среды в южных и части центральных районов республики.

"Сегодня, в указанный период, в центральных и южных районах ожидаются грозы, местами ливни с градом (15-25 литров на квадратный метр) и усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Последствия ливней
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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До среды в Молдове действовал "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Во вторник выдался один из самых знойных дней этого лета.

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Что такое "желтый код"?

"Желтый код" предусматривает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, возможные повышения дебитов и уровней воды и др.) обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

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