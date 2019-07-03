Президент Молдовы наградил лучших выпускников 2019 года

Игорь Додон встретился с лучшими выпускниками лицеев со всей страны и вручил им "Почетный диплом" от президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Несколько сотен лучших выпускников лицеев со всей страны награждены президентом Молдовы Игорем Додоном. Глава республики пригласил их в свою администрацию, где вручил им дипломы в знак высокой оценки выдающихся результатов по учебным дисциплинам, за соревновательный дух и творческий подход, проявляющийся в образовательном процессе, внеклассной и общественной деятельности.

Обращение президента к молодежи

Додон пожелал выпускникам и в дальнейшем быть успешными, а также любопытными и настойчивыми, доверять своим силам, ставить перед собой амбициозные цели.

"Будьте уверены в своих силах, пробуйте, экспериментируйте, рискуйте и продвигайтесь вперед. Уверен, что у вас все получится. Вне зависимости от того, куда вы идете учиться, не стесняйтесь, не бойтесь ничего, продолжайте идти вперед, даже если вы ошибаетесь. Не забывайте своих учителей и родителей. Даже если вы найдете возможность устроиться за границей, пожалуйста, возвращайтесь домой", - обратился к выпускникам президент.

Со своей стороны выпускники поблагодарили главу республики за приглашение и высокую оценку.

"За годы учебы в лицее мы много работали, чтобы сегодня стоять здесь перед вами. Благодарим за этот удивительный день, за организованное вами мероприятие. С нами у Молдовы есть будущее", - сказала одна из выпускниц.

Планы выпускников

В беседе с корреспондентом Sputnik одна из выпускниц рассказала, что почетный диплом, который она получила из рук президента Молдовы, - это результат работы лицеистов, учителей и родителей.

"Это успех и, конечно, мотивация продолжать дальше, чтобы он был не последним", - сказала собеседница.

По ее словам, она намерена продолжить учебу за границей по специальности экономика. Говоря о том, собирается ли она после окончания обучения вернуться в Молдову, выпускница отметила, что в перспективе это является ее целью.

Еще один выпускник рассказал корреспонденту Sputnik, что диплом из рук президента - толчок для того, чтобы добиться еще больших результатов.

"Намерен продолжить обучение дальше в университете, скорее всего, за границей", - отметил собеседник.

Предварительные итоги БАК-2019

Предварительные итоги БАК-2019 таковы – выпускные экзамены сдали 11 тысяч 658 кандидатов, что составляет 67,92% из общего числа допущенных к тестированию, что превышает результаты предыдущего года на 5%. Число выпускников, которые получили за экзамены среднюю оценку 8 и чуть выше, составляет 2371 человек (в 2018-м - 1843), на средний балл 9 и выше сдали 535 учащихся (359 годом ранее). А вот 10 по всем экзаменам в этом году получили к настоящему моменту 11 выпускников.

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Окончательные результаты сессии БАК-2019 после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.

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