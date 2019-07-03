Кардинальные изменения процедуры выплаты пенсий: что предлагают законодатели

Парламентарии подготовили проект закона, касающийся пенсий, и уже зарегистрировали его в высшем законодательном органе страны.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik, Элеонора Лисник. Депутаты-социалисты предлагают внести поправку в Закон о системе пенсий, которая позволит супругу или супруге получать пенсию мужа/жены, если тот скончался раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в парламенте.

"Например, если застрахованное лицо скончалось через два года после выхода на пенсию, его "наследник" сможет еще три года получать его пенсию", - заявил корреспонденту Sputnik вице-председатель парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье Владимир Односталко.

По его словам, в этих случаях речь будет идти о муже или жене, а не о других категориях получателей. Если же супруг (супруга) тоже пенсионер, то он сможет в указанный период получать две пенсии.

Как уточнил депутат-социалист, такие же законы действуют во многих европейских странах.

"В условиях более низкой продолжительности жизни, чем в большинстве европейских стран необходимо, чтобы "наследники" тех, кто вносил свой вклад в бюджет соцстраха на протяжении десятков лет, могли получать пенсию застрахованного гражданина, если он преждевременно скончался", - считают авторы инициативы.

Право на "пенсию по наследству" гарантирует действующее законодательство, а в новой инициативе речь идет о другом, уточнил Односталко.

Согласно данным статистики за 2017 года, средняя продолжительность жизни в Молдове составляет 73,2 года – 77 лет у женщин и 69,4 года у мужчин. В среднем, продолжительность жизни сельчан на четыре года ниже, чем у тех, кто проживает в городах.

С 1 июля 2019 года, мужчины в Молдове выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 с половиной лет. Принятые прошлым правящим большинством поправки предусматривают, что каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, пока не достигнет 63 лет.

Депутаты-социалисты с 2016 года выступали против внесения таких поправок. Парламентарии Григорий Новак и Владимир Односталко заявил Sputnik, что намерены разработать проект закона, предусматривающий возвращение к пенсионному возрасту, который был до пенсионной реформы – то есть 62 года у мужчин и 57 лет у женщин.

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