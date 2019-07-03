Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти

Ливни, град, сухие грозы – стали уже привычным явлением для жителей Молдовы. Только за это лето республика не один раз пережила несколько самых настоящих бурь. Но всему есть объяснение.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Молдавские синоптики довольно часто выносят метеопредупреждения – жара, град, ливни, шквалистый ветер, неустойчивый характер погоды… Однако всем участившимся экстремальным погодным явлениям есть объяснение. Об этом Sputnik рассказала начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

"Самое страшное в самом процессе изменения климата – это увеличение повторяемости экстремальных погодных явлений. Речь идет, в том числе, об увеличении повторяемости неоднородности температуры - чаще идут волны тепла, волны холода", - сказала собеседница.

По словам эксперта, это касается и осадков, которые не один раз обрушивались за это лето на Молдову.

"Конечно, хорошо, что выпадают осадки, но, когда они очень обильные, то это приводит и к наводнениям, и к разрушениям, и к гибели сельскохозяйственных культур", - добавила специалист.

Как пояснила эксперт, ливни с градом, грозы, сухие грозы также считаются экстремальными явлений.

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"Это идет по нарастающей. Это заключение мировых ученых климатологов, Всемирной метеорологической организации, что частота экстремальных явлений только будет расти", - подчеркнула Трещило.

В среду синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 23.00 среды в южных и части центральных районов республики.

"Сегодня, в указанный период, в центральных и южных районах ожидаются грозы, местами ливни с градом (15-25 литров на квадратный метр) и усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

До среды в Молдове действовал "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Во вторник, 2 июля, выдался один из самых знойных дней этого лета.

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