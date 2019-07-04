Экс-председатели КС: необходимо ужесточить критерии отбора судей

Об этом заявили эксперты, собравшиеся в пресс-центре Sputnik Молдова, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Конституционного суда РМ.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Критерии отбора судей Конституционного суда необходимо ужесточить, а в законодательство внести поправки, которые позволят оградить КС от политического влияния и позволят обжаловать решения судей КС в случае превышения ими своих полномочий, считают эксперты.

После начала работы нового состава КС, назначенного в 2013 году, суд начал отходить от принципов, доктрин и норм, заявил экс-председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш. Нарушения стали обыденной реальностью настолько, что даже уходя в отставку, КС отошел от судебных процедур, предусмотренных законом, Кодексом конституционной юрисдикции, оставив одного из судей "выполнять обязанности до назначения нового председателя суда", что противоречит законодательным нормам.

"Состав Конституционного суда ушел, страница истории перевернута и нужно признать, что эта страница не очень приятная для конституционалистов, не очень приятная для нас, судей, которые работали в Конституционном суде", — сказал Пушкаш.

Нужно изменить порядок назначения судей КС

По мнению эксперта, процедура назначения судей Конституционного суда устарела и нуждается в кардинальной переработке.

"Само слово "назначение" устарело, здесь необходимо указать, и, может быть, даже в Конституции, что судьи занимают свое место в КС через конкурс", — заметил Пушкаш.

Экс-председатель напомнил, что уже известны условия конкурса по отбору судей, выдвигаемых в состав КС от правительства и от парламента. Однако, по мнению эксперта, условия конкурса необходимо ужесточить.

"Мне кажется, нужно ужесточить эти условия не только для прохождения самого конкурса, необходимо изучить на должном уровне сами критерии назначения, определить те критерии отбора судей КС, которые будут препятствовать политизации суда, — считает Виктор Пушкаш. — Кандидат должен доказать, что он готов защищать конституционный строй, готов защищать Конституцию".

Перепутали свое мнение с Конституцией

С этим выводом согласен и экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере. По его мнению, существующие процедуры по назначению судей не обеспечили соблюдение фундаментальных принципов, которыми должен руководствоваться в своей работе КС.

"Начиная с 2013 года, когда поменялся состав судей, Конституционный суд начал вносить новшества, которые принимались не в пользу поднятия авторитета КС. Начали вторгаться в конституционное право, своими решениями создавая новые нормы. Додумались до того, что судьи утверждали, будто решения КС являются составной частью Конституции. Но Конституция — это святая святых и никакой орган не может вторгаться в него, не говоря уже о том, чтобы стать его составной частью".

По мнению Дмитрия Пулбере, ушедший в отставку состав Конституционного суда нанес тяжкий ущерб репутации Молдовы.

"Мне стыдно, что вопрос о состоянии дел в Конституционном суде Республики Молдова поднял перед Венецианской комиссией генеральный секретарь Совета Европы. Что, мы не могли сами у себя навести порядок? Не хотели, не было политической воли", — заметил эксперт.

"Очень серьезная задача стоит перед ветвями власти, которые должны подобрать кандидатов на должность судьи Конституционного суда. Они должны быть категорическим образом деполитизированы, должны руководствоваться только положениями Конституции, — считает Дмитрий Пулбере. — Для кандидатов, которые будут отобраны, есть один плюс — положительный опыт, который был накоплен судом до 2013 года. И в то же время есть отрицательный опыт, начиная с 2013 года. Пусть новые судьи наберутся опыта, поставят на весы, что дороже для РМ — конституционный строй, незыблемость Конституции или политические интересы группы граждан".

Как выбрать правильных судей в Конституционный суд

Самый важный и главный вопрос — как создать новый состав Конституционного суда, который отвечал бы критериям законности, требованиям времени и ожиданиям, общества, считают эксперты. Есть и еще одна, не менее сложная проблема — что делать с теми решениями КС, которые противоречат Конституции.

"К сожалению, мы в свое время не создали механизм реализации статьи 7 Конституции РМ, которая гласит, что ни один закон или иной правовой акт, противоречащий положениям Конституции, не имеет юридической силы, — отметил Виктор Пушкаш. — Необходимо, чтобы парламент внес изменения в Кодекс конституционной юрисдикции, чтобы позволить новому составу КС пересмотреть ряд решений суда, которые противоречат Конституции.

По мнению эксперта, в перспективе необходимо принять новый закон о Конституционном суде с учетом полученного печального опыта.

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