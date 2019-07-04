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Фонтан в центральном парке Штефан чел Маре

Погодные рекорды Молдовы 4 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 июля приборы синоптиков зарегистрировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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По информации синоптиков, в этот день в 2012 году воздух в тени прогрелся до +34,7 градуса по Цельсию.

А вот в начале прошлого века зарегистрирован рекордный минимум, который держится до сих пор. В 1902 году 4 июля столбик термометра показывал лишь +9,5 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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