Таможенная служба сообщила о временных ограничениях на КПП

В Таможенной службе Молдовы посоветовали всем, кто планировал поездки через таможенный пункт "Сэиць-Лесное", воспользоваться услугами КПП "Басарабяска".

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Пункт пропуска "Лесное" на украинской территории временно закрыт. Об этом сообщили в четверг в Таможенной службе Молдовы.

"Таможенная служба предупреждает путешественников о временных ограничениях в движении через КПП "Лесное" на территории Украины. Ливни и сильный ветер повалили множество деревьев и столбов. Поэтому дорога стала непригодной", - говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали всем, кто планировал поездки через таможенный пункт "Сэиць-Лесное", воспользоваться услугами КПП "Басарабяска".

Ранее из-за непогоды на севере Молдовы шесть пунктов пропуска приостанавливали работу, так как прекращалась подача электроэнергии. Пять КПП возобновили деятельность вечером того же дня, а один – утром 3 июля.

Пока вы спали: скидка на газ для РМ, скандал вокруг КВН, учения в Черном море>>>

Из-за ливней также пострадали населенные пункты четырех районов юга Молдовы и Гагаузии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK