Таможенная служба сообщила о временных ограничениях на КПП

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Пункт пропуска "Лесное" на украинской территории временно закрыт. Об этом сообщили в четверг в Таможенной службе Молдовы.
"Таможенная служба предупреждает путешественников о временных ограничениях в движении через КПП "Лесное" на территории Украины. Ливни и сильный ветер повалили множество деревьев и столбов. Поэтому дорога стала непригодной", - говорится в сообщении.
В ведомстве посоветовали всем, кто планировал поездки через таможенный пункт "Сэиць-Лесное", воспользоваться услугами КПП "Басарабяска".
Ранее из-за непогоды на севере Молдовы шесть пунктов пропуска приостанавливали работу, так как прекращалась подача электроэнергии. Пять КПП возобновили деятельность вечером того же дня, а один – утром 3 июля.
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Из-за ливней также пострадали населенные пункты четырех районов юга Молдовы и Гагаузии.
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