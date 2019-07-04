Ураганы нанесли серьезный ущерб югу Молдовы

После того, как на севере республики многие районы пострадали от непогоды, такая же ситуация повторилась и на юге.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Населенные пункты четырех районов страны, а также Гагаузия пострадали в результате обрушившихся накануне ливней. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Речь идет о районах Кагул, Басарабяска, Штефан-Водэ и Каушаны.

"Спасателей вызывали в Басарабяску, там деревья упали на дороги, жилые дома и газопроводы. Ураганный ветер повредил крыши жилых домов. В Комрате также повалены деревья", - сказано в сообщении.

Кроме того, повреждены крыши двух многоэтажек и районной больницы Басарабяски.

В селе Сэиць Каушанского района повреждена крыша местной спортивной гимназии. В Чадыр-Лунге спасатели ликвидировали последствия падения деревьев на два автомобиля и газопровод.

Кроме того, в 85 населенных пунктах Кагульского, Тараклийского, Кантемирского, Чимишлийского и Леовского районов было отключено электричество.

"Комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит посчитать нанесенный ущерб", - заключили в Генинспекторате по ЧС.

В Таможенной службе сообщили также, что пункт пропуска "Лесное" на украинской территории временно закрыт, так как в результате непогоды было повалено множество деревьев и столбов. В ведомстве посоветовали всем, кто планировал поездки через таможенный пункт "Сэиць-Лесное", воспользоваться услугами КПП "Басарабяска".

В среду на юге Молдовы действовал "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK