Слусарь: отчет Kroll-2 опубликуют 4 июля

В спецкомиссии парламента рассказали, что скоро общественность узнает имена тех, посредством кого выводились деньги из банковской системы Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. В четверг отчет Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе Молдовы, будет опубликован. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель спецкомиссии парламента по расследованию нарушений в банковском секторе Александр Слусарь.

"У нас была встреча с представителями компании Kroll. Это была продуктивная встреча. Первое – мы долго слышали миф о том, что отчет Kroll нельзя публиковать, потому что на этом настаивает компания. Это ложь", - сказал Слусарь.

По его словам, в ходе дискуссии представители Kroll подчеркнули, что никогда позиция компании не была препятствием для его публикации.

"Второе – вчера следственная комиссия голосами всех присутствующих, то есть единогласно, решила, что сегодня отчет Kroll будет опубликован, несмотря на позицию Генпрокуратуры, которая до сих пор этому противится. В течение дня этот отчет получит вся пресса", - заявил Слусарь.

Он также добавил, что информация о некоторых международных банках, с которыми продолжается сотрудничество, будет по понятным причинам в этом отчете скрыта. Однако это есть шанс на возвращение денег.

"Третье – этот отчет не содержит самого главного приложения, в котором заинтересована вся общественность. Это окончательный список получателей… Список финальных бенефициаров от 22 марта 2018 находится в Генеральной прокуратуре, которая давно должна была действовать. У Генпрокуратуры есть это список. Мы требуем у нее его. И мы получим его", - заявил Слусарь, подчеркнув, что и этот список в конечном счете будет обнародован.

По словам Слусаря, "из-за затягивания процесса следственными органами, в особенности Генпрокуратурой, сейчас ситуация такая, какая есть".

"В ходе дискуссии с представителями отчета Kroll мы еще раз получили подтверждение - если бы в 2015 году незамедлительно была запущена процедура возвращения денег, предприняты конкретные действия, тогда было возможно вернуть значительную часть украденных денег", - заявил Слусарь.

Также председатель парламентской комиссии подчеркнул, что в отчете Kroll фигурирует и нотариус Ольга Бондарчук, которая предоставляла услуги экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.

"Сейчас есть шанс действовать, запустить процесс возвращения денег. Все упиралось в политическую волю, которой до сих пор не было", - сказал Слусарь, подчеркнув, что один из главных виновников потери денег – Генеральная прокуратура.

"Все руководство Генпрокуратуры должно уйти в отставку и ответить за то, что произошло. Они изображали процесс расследования", - заявил Слусарь.

Кроме того, он заявил, что в дальнейшем планируется заслушать и экс-спикера парламента от Демпартии Андриана Канду.

"Что касается имен, вы увидите их в отчете. Повторяю, бенефициаров здесь нет, но главным субъектом расследования является группа Шора, процесс, как шли деньги, здесь вы увидите и всю фракцию партии, которая в парламенте, и Ольгу Бондарчук, и Виорела Мельника", - сказал Слусарь.

В свою очередь, другой член комиссии Лилиан Карп добавил, что в том отчете, который сейчас есть у комиссии, есть список тех, посредством кого были выведены деньги, а список бенефециаров – в Генпрокуратуре.

При этом Карп подчеркнул, что "некоторые госинституты действовали очень хорошо, но у них не было инструментов, чтобы вмешаться".

Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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