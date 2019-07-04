Почти четверть опротестованных оценок за БАК повысили

В Минобразования сообщили, как изменились оценки за экзамены бакалавра после рассмотрения протестов.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Почти четверть поданных протестов об оценках на экзаменах бакалавра удовлетворены. Об этом сообщили в четверг в министерстве образования, культуры и исследований.

В ведомстве подчеркнули, что после оглашения предварительных результатов экзаменов двенадцатиклассники подали 9 тысяч 812 протестов. То есть, перепроверяли 15,44% от всех написанных работ (63 тысячи 536). Больше всего требований пересмотреть оценку было по румынскому языку и литературе (2540) и по английскому языку (1909). Еще 1325 работ перепроверяли по истории румын и всемирной истории, 1146 – по географии и 1045 – по математике.

"После рассмотрения протестов повышены 2 тысячи 272 оценки, что составляет 23,16% от общего количестве перепроверенных работ", - сообщили в министерстве.

Таким образом, количество сдавших экзамены выросло до 88,22% (11 тысяч 803 человека).

Всего в этом году тестирование проходили 17 тысяч 164 кандидата. По сравнению с 2018 годом, средний балл на экзаменах вырос до 7,14 балла. На этой сессии 57% выпускников получили средний балл выше "семи" – 6021 человек.

Больше "восьми" средний балл у 2526 сдававших экзамены, 595 кандидатов получили за тестирование выше "девятки", а 18 человек написали все тестирования на "десятку".

С 15 по 22 июля пройдет дополнительная сессия по бакалавру. Предварительные ее результаты назовут 24 июля, а окончательные – 30 июля.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK