Мунсовет Кишинева отправил в отставку Кодряну и Грозаву

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Муниципальные советники на заседании в четверг приняли решение отправить в отставку и.о. генпримара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву.

За соответствующее решение проголосовали 36 советников.

В тексте проекта решения было предложено, чтобы и.о. секретаря муниципального совета Адриан Талмач исполнял обязанности генпримара Кишинева.

"Я не держусь за должности. Кресло примара свободно с июня 2018 года. Согласился исполнять обязанности лишь потому, что городом должны были управлять, а проблемы людей решать вне политики и личных интересов", - написал Кодряну на своей странице в соцсети Facebook.

Он также объявил, что сделает в четверг в 15.00 заявления для прессы.

Согласно закону о статусе муниципия Кишинэу, "решения об инициировании отзыва генерального примара принимаются двумя третями голосов избранных советников". Однако эта процедура применяется, когда генпримар был избран в результате выборов. Кодряну же был назначен исполнять обязанности.

Руслан Кодряну был выбран муниципальным советником от фракции "Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ", затем возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя. С 6 ноября 2017 года он был назначен вице-примаром, поэтому объявил, что отказывается от должности муниципального советника. Затем с 10 июля 2018 года Кодряну стал исполняющим обязанности столичного градоначальника.

Распоряжение о назначении подписал сам Кодряну, так как Нистор Грозаву на тот момент объявил, что отказывается претендовать на исполнение этих обязанностей.

Грозаву был вице-примаром молдавской столицы с декабря 2007 года.

Всеобщие местные выборы в Молдове должны пройти 20 октября 2019 года.

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