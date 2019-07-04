01:55 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Муниципальный совет

Мунсовет Кишинева отправил в отставку Кодряну и Грозаву

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
568 0 0

За решение снять с должностей руководителей примэрии молдавской столицы проголосовали 36 советников.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Муниципальные советники на заседании в четверг приняли решение отправить в отставку и.о. генпримара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву.

За соответствующее решение проголосовали 36 советников.

В тексте проекта решения было предложено, чтобы и.о. секретаря муниципального совета Адриан Талмач исполнял обязанности генпримара Кишинева.

"Я не держусь за должности. Кресло примара свободно с июня 2018 года. Согласился исполнять обязанности лишь потому, что городом должны были управлять, а проблемы людей решать вне политики и личных интересов", - написал Кодряну на своей странице в соцсети Facebook.

Он также объявил, что сделает в четверг в 15.00 заявления для прессы.

Согласно закону о статусе муниципия Кишинэу, "решения об инициировании отзыва генерального примара принимаются двумя третями голосов избранных советников". Однако эта процедура применяется, когда генпримар был избран в результате выборов. Кодряну же был назначен исполнять обязанности. 

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Муниципальные советники потребовали отставки Кодряну и Грозаву

Руслан Кодряну был выбран муниципальным советником от фракции "Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ", затем возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя. С 6 ноября 2017 года он был назначен вице-примаром, поэтому объявил, что отказывается от должности муниципального советника. Затем с 10 июля 2018 года Кодряну стал исполняющим обязанности столичного градоначальника.

Распоряжение о назначении подписал сам Кодряну, так как Нистор Грозаву на тот момент объявил, что отказывается претендовать на исполнение этих обязанностей.

Грозаву был вице-примаром молдавской столицы с декабря 2007 года.

Всеобщие местные выборы в Молдове должны пройти 20 октября 2019 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Теги:
Кишинев, Мэрия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться