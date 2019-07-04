Тирасполь и Курск расписали план сотрудничества между городами на три года

План взаимодействия на 2019-2021 годы был подписан в рамках XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной "Курской Коренской ярмарки-2019!".

ТИРАСПОЛЬ, 4 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь и Курск подписали План взаимодействия между городами на ближайшие три года. Документ предусматривает торгово-экономическое сотрудничество, совместную работу в области патриотического воспитания, образования, культуры и спорта, сообщили в тираспольской администрации.

"Подписание документа положительно скажется на реализации совместных проектов, сделает двустороннее партнерство более эффективным, будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений, наращиванию взаимовыгодного сотрудничества", − подчеркнул глава города Курска Виктор Карамышев.

От тираспольской администрации документ подписывала заместитель мэра города Ирина Ольховик.

"Наша основная задача − развитие экономики города. Подписанный план взаимодействия между Курском и Тирасполем дает нам возможность наладить прямые контакты между хозяйствующими субъектами и расширить наши рынки", − отметила замглавы Тирасполя.

Основа отношений между Курском и Тирасполем была заложена еще 14 лет назад, когда в 2003 году был подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве. Подписание Плана взаимодействия городов было запланировано в рамках XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной "Курской Коренской ярмарки-2019!".

Документ был подготовлен при содействии внешнеполитического ведомства Приднестровья, а также руководства Курской области.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK