01:56 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
День города Тирасполь 2017

Тирасполь и Курск расписали план сотрудничества между городами на три года

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
66 0 0

План взаимодействия на 2019-2021 годы был подписан в рамках XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной "Курской Коренской ярмарки-2019!".

ТИРАСПОЛЬ, 4 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь и Курск подписали План взаимодействия между городами на ближайшие три года. Документ предусматривает торгово-экономическое сотрудничество, совместную работу в области патриотического воспитания, образования, культуры и спорта, сообщили в тираспольской администрации.

"Подписание документа положительно скажется на реализации совместных проектов, сделает двустороннее партнерство более эффективным, будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений, наращиванию взаимовыгодного сотрудничества",  − подчеркнул глава города Курска Виктор Карамышев.

От тираспольской администрации документ подписывала заместитель мэра города Ирина Ольховик.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
На дорогах Тирасполя вскоре могут появиться белорусские троллейбусы

"Наша основная задача − развитие экономики города. Подписанный план взаимодействия между Курском и Тирасполем дает нам возможность наладить прямые контакты между хозяйствующими субъектами и расширить наши рынки",  − отметила замглавы Тирасполя.

Основа отношений между Курском и Тирасполем была заложена еще 14 лет назад, когда в 2003 году был подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве. Подписание Плана взаимодействия городов было запланировано в рамках XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной "Курской Коренской ярмарки-2019!".

Документ был подготовлен при содействии внешнеполитического ведомства Приднестровья, а также руководства Курской области.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Выпускники Тирасполя удивили своими грандиозными мечтами и планами на будущее
Какие перспективы обнаружили города-побратимы в рамках конференции МАГ
Теги:
взаимодействие, сотрудничество, Курск, Тирасполь, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться