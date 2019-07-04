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Все ли тайное стало известным: опубликован отчет Kroll – 2

© Sputnik / Anar Mustafayev
Общество
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Kroll-ский отчет опубликован: документ состоит из 150 страниц и написан на английском языке. Впрочем, некоторая информация все равно оказалась скрытой для общественности.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Опубликован отчет Kroll-2 частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе Молдовы. Публичным документ сделала парламентская комиссия по расследованию нарушений в банковском секторе.

Александр Слусарь.
© Facebook / Vera Baciu
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Отчет состоит из 150 страниц и написан на английском языке. Некоторая информация в документе, судя по всему, важная, так как выделена маркером, но при этом замазана.

Самое важное – список бенефициаров "кражи миллиарда" в опубликованном отчете отсутствует.

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

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Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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Теги:
отчет, Kroll


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