Sputnik выше всех: сохраняем лидерство среди интернет-СМИ Молдовы — Gemius

По итогам июня уже традиционно Sputnik Молдова возглавил рейтинг сетевых изданий в нашей стране.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Уважаемые читатели, начался июль, и подоспел очередной отчет международного рейтингового агентства Gemius о лучших интернет-СМИ Молдовы. Мы рады сообщить, что Sputnik сохраняет абсолютное лидерство, занимая первую строчку в топ-10 рейтинга.

По данным международного агентства онлайн исследований Gemius, которое подвело итоги месяца, портал Sputnik.md информационного агентства и радио Sputnik Молдова возглавляет список самых читаемых новостных сайтов республики.

ТОП-10 Интернет-СМИ Молдовы

Наша аудитория выросла еще на 10 процентов, а общая доля по посещаемости сайтов Sputnik Молдова на отечественном медиа-пространстве составила 16 процентов. Это значит, что новости, интервью, подкасты, обзоры и комментарии на нашем сайте читает и слушает почти пятая часть аудитории в Молдове.

Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья, Sputnik Молдова осваивает новые рубежи, и наш полет продолжается!

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