ОБСЕ: в Молдове подвергались насилию 40 процентов женщин

Треть опрошенных заявили, что лично знают хотя бы одну женщину, которая пострадала от физического или сексуального насилия.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. В Молдове 40 процентов женщин с подросткового возраста подвергались физическому или сексуальному насилию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу миссии ОБСЕ в Молдове.

В опросе, проведенном в 2018 году, участвовали около двух тысяч женщин в возрасте от 18 до 74 лет, которые представляют как городское, так и сельское население. Согласно итогам опроса, четыре женщины из десяти признались, что подверглись насилию, в том числе в семье.

Треть опрошенных заявили, что лично знают хотя бы одну женщину, которая подверглась насилию, а 76 процентов уверены, что в Молдове это распространенное явление.

Исследование ОБСЕ проводилось не только в Молдове. Опрос одновременно прошел в ряде стран, где актуальна проблема неравенства женщин и семейного насилия - в Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Молдове и Украине. В целом в проекте участвовали более 15 тысяч женщин из разных стран.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK