01:54 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Depression

ОБСЕ: в Молдове подвергались насилию 40 процентов женщин

CC0 / Pixabay / Anemone123
Общество
Получить короткую ссылку
181 0 0

Треть опрошенных заявили, что лично знают хотя бы одну женщину, которая пострадала от физического или сексуального насилия.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. В Молдове 40 процентов женщин с подросткового возраста подвергались физическому или сексуальному насилию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу миссии ОБСЕ в Молдове.

Маска
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
Опасность где-то рядом: феномен маньяков-насильников и убийц в Молдове

В опросе, проведенном в 2018 году, участвовали около двух тысяч женщин в возрасте от 18 до 74 лет, которые представляют как городское, так и сельское население. Согласно итогам опроса, четыре женщины из десяти признались, что подверглись насилию, в том числе в семье.

Треть опрошенных заявили, что лично знают хотя бы одну женщину, которая подверглась насилию, а 76 процентов уверены, что в Молдове это распространенное явление.

Исследование ОБСЕ проводилось не только в Молдове. Опрос одновременно прошел в ряде стран, где актуальна проблема неравенства женщин и семейного насилия - в Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Молдове и Украине. В целом в проекте участвовали более 15 тысяч женщин из разных стран.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Домашнее насилие в Молдове – каковы масштабы проблемы
Нямцу: в этом году зарегистрировано более 9 000 заявлений о домашнем насилии
Психолог рассказала, почему жертвы семейного насилия скрывают побои
Теги:
ОБСЕ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться