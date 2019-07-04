Кодряну: успехов тому, кто будет управлять Кишиневом в переходный период

При управлении Кишиневом надо рассматривать все проблемы только с административной точки зрения, не затрагивая политику, считает Кодряну, который объявил о том, что уходит с должности и.о. столичного градоначальника.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Руслан Кодряну объявил в ходе брифинга в четверг, что уходит в отставку с должности и.о. примара (мэра) Кишинева.

Муниципальные советники 36-ю голосами на заседании в четверг приняли решение отправить в отставку и.о. генпримара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву. Еще до утверждения этого решения Кодряну объявил, что сделает заявления для прессы.

"Сегодня я объявляю об отставке с поста вице-примара Кишинева по социальным вопросам и с должности и.о. примара… Желаю больших успехов тому, кто в переходный период перед выборами будет управлять городом", - сказал Кодряну.

По его словам, он "с самого начала говорил, что Кишиневом надо управлять", так как в муниципии - 650 тысяч жителей и 18 пригородов.

"В Кишиневе много проблем в разных областях. Когда взял на себя ответственность администрировать, поставил точку во всех политических спекуляциях. Поставил цель – модернизировать город вместе с сотрудниками примэрии, которые этого хотят, вместе с экономическими агентами", - добавил Кодряну.

Он уверен, что у Кишинева есть большой потенциал, город должен развиваться.

"Но только если в Кишиневе не будут заниматься политикой, а будут действительно управлять городом, рассматривая все проблемы только с административной точки зрения. В противном случае проблемы только усугубятся", - сказал Кодряну.

За последний год, уверен он, удалось доказать, "что из денег муниципального бюджета можно отремонтировать семь детсадов, облагородить парки и скверы, построить спортивные и детские площадки, инвестировать в оборудование больниц, начать ремонт дорог и дворов".

"Все это можно делать, если хотеть", - сказал Кодряну.

Руслан Кодряну был выбран муниципальным советником от фракции "Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ", затем возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя. С 6 ноября 2017 года он был назначен вице-примаром, поэтому объявил, что отказывается от должности муниципального советника. С 10 июля 2018 года Кодряну стал исполняющим обязанности столичного градоначальника.

Всеобщие местные выборы в Молдове должны пройти 20 октября 2019 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK