Харунжен рассказал о том, что думает об опубликованном отчете Kroll

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен заявил, что нет никакого дополнительного списка к отчету Kroll-2, который бы содержал имена конечных бенефициаров "кражи века".

В ходе пресс-конференции в четверг Харунжен обратил внимание на то, что один из порталов опубликовал в четверг отчет Kroll-2, отметив, что этот документ был якобы получен от Антикоррупционной прокуратуры.

"Антикоррупционная прокуратура не передавала никому этот документ. Отчет Kroll лежит на этом столе. Это единственный экземпляр, который был получен прокурорами. Никогда не будем предавать его огласке, пока компания Kroll не позволит сделать это", - сказал Харунжен.

По его словам, отчет может находиться в распоряжении Нацбанка, Антикоррупционной прокуратуры и Агентства по возмещению имущества, нажитого преступным путем, а вот у Генпрокуратуры не было разрешения на доступ к документу.

Харунжен добавил, что несколько недель назад отчет Kroll потребовал Высший совет безопасности, а затем и парламентская комиссия по расследованию нарушений в банковском секторе Молдовы. Прокуроры направили запрос в Нацбанк страны, чтобы тот согласовал с компанией Kroll возможность передачи этого документа.

"Не знаю, если это разрешение было получено", - сказал генпрокурор.

Как отметил Харунжен, опубликованный вариант отчета, насколько ему известно, более краткий, чем официальная версия документа.

Ранее на официальной странице блока ACUM появился отчет Kroll-2, который состоит из 150 страниц и написан на английском языке. В нем отсутствует список основных бенефициаров банковской кражи, о котором ранее заявлял председатель специальной комиссии парламента по расследованию нарушений в банковском секторе Молдовы Александр Слусарь.

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Харунжен прокомментировал информацию о том, что якобы у Генеральной прокуратуры есть список с именами главных бенефициаров банковской кражи.

"Нет никакого дополнительного списка. Отчета Kroll-2 никогда не было в Генпрокуратуре и не могло быть. Потому что ведомство не вело переговоры с Нацбанком и компанией Kroll. Антикоррупционная прокуратура – это независимая прокуратора, которая ведет расследование, и именно у нее был доступ от компании Kroll к отчету, чтобы использовать его как информацию", - сказал он.

Представитель Антикоррупционной прокуратуры Андриана Бецишор отметила, что отчет Kroll, который прокуроры взяли с собой на пресс-конференцию, состоит из трех папок, подкрепленных еще несколькими папками с дополнительными документами, а списка с бенифициарами "кражи века" нет.

Она отметила, что отчет Kroll – это не обвинение на некоторых лиц. По ее словам, в этом отчете находится информация о лицах, которая должна быть проверена. "Мы начали работать с этим документом. Сами занимались переводом с английского языка, чтобы информация не выходила за пределы следствия", - сказала Бецишор.

По ее словам, после того как документ был переведен, Антикоррупционная прокуратура начала совместную работу с Агентством по возмещению имущества, нажитого незаконным путем.

По ее словам, в результате следствия наложен секвестр на имущество многих лиц.

"На данный момент объем секвестра составляет 2,5 миллиарда леев", - сказала Бецишор.

По ее словам, всего речь идет о 26 уголовных делах по фактам банковских нарушений. Она опровергла обвинения в адрес Антикоррупционной прокуратуры в бездействии.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество выставили на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдовы на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии по расследованию нарушений в банковском секторе.

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