Одна из крупнейших компаний Молдовы осталась без руководителя

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Директор компании Moldtelecom Дан Митрюк подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
До того, как уйти с занимаемой должности, Митрюк поблагодарил коллег за поддержку, совместную работу и ответственность.
Митрюк возглавил пост гендиректора компании Moldtelecom в апреле 2016 года.
Ранее молдавский премьер Майя Санду раскритиковала администрацию компании Moldtelecom. Она потребовала, чтобы Агентство публичной собственности начало расследование относительно менеджмента в компаниях Moldtelecom и Metalferos.
Moldtelecom - телекоммуникационная компания в Молдове. Предоставляет услуги доступа в Интернет, услуги фиксированной проводной и беспроводной связи, мобильной связи и цифрового телевидения.
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