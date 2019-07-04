Одна из крупнейших компаний Молдовы осталась без руководителя

После критики со стороны премьера глава компании Moldtelecom подал в отставку. На этом посту Дан Митрюк работал с 2016 года.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Директор компании Moldtelecom Дан Митрюк подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

До того, как уйти с занимаемой должности, Митрюк поблагодарил коллег за поддержку, совместную работу и ответственность.

Митрюк возглавил пост гендиректора компании Moldtelecom в апреле 2016 года.

Ранее молдавский премьер Майя Санду раскритиковала администрацию компании Moldtelecom. Она потребовала, чтобы Агентство публичной собственности начало расследование относительно менеджмента в компаниях Moldtelecom и Metalferos.

Moldtelecom - телекоммуникационная компания в Молдове. Предоставляет услуги доступа в Интернет, услуги фиксированной проводной и беспроводной связи, мобильной связи и цифрового телевидения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK