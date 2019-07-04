Уйдет ли в отставку Харунжен: что заявил Генпрокурор – подробности

Генеральный прокурор Молдовы остался категоричным и не стал раскрывать карты: уйдет ли он в отставку.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен отказался комментировать заявление президента страны Игоря Додона по поводу того, что если он не подаст в отставку в течение недели, то глава республики обещает "другие меры". В частности, может быть изменен закон о прокуратуре таким образом, чтобы освободить этот пост.

"Я никогда, пока буду занимать общественную должность, не буду комментировать никакие заявления, которые исходят из политических кругов", - сказал Харунжен на пресс-конференции в четверг.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов, планирует ли он подать в отставку в ближайшем будущем или нет.

"У меня свое мнение, свое сознание, моя совесть, мои предположения, которые я пока не озвучиваю", - добавил Харунжен.

Ранее Додон заявлял, что если Харунжен не подаст в отставку с поста генпрокурора в ближайшее время, то необходимо будет прибегнуть к другим мерам.

"Мы не ставим ультиматум или условия. Но, если через 5-6 дней не увидим отставку генерального прокурора, то необходимо изменить закон", - сказал президент.

Ранее Харунжен заявлял, что не собирается подавать в отставку.

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