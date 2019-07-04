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Сотрудник пограничной службы Украины

Ситуация на границах: что заявили власти Молдовы

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Деятельность контроль-пропускного пункта "Лесное" с украинской стороны возобновилась после нескольких часов ограничений.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Пункт пропуска "Лесное" на украинской территории возобновил работу. Об этом сообщили в четверг в Таможенной службе Молдовы.

"Украинские власти сняли ограничения, которые были введены эти утром. Передвижение через КПП "Лесное" возобновилось в нормальном режиме", - отметили в Таможенной службе.

Временные ограничения были связаны с тем, что из-за непогоды проезд к КПП оказался невозможным – ливни и сильный ветер повалили множество деревьев и столбов.

Ранее из-за непогоды на севере Молдовы шесть пунктов пропуска приостанавливали работу, так как прекращалась подача электроэнергии. Пять КПП возобновили деятельность вечером того же дня, а один – утром 3 июля.

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