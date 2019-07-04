Ситуация на границах: что заявили власти Молдовы

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Пункт пропуска "Лесное" на украинской территории возобновил работу. Об этом сообщили в четверг в Таможенной службе Молдовы.
"Украинские власти сняли ограничения, которые были введены эти утром. Передвижение через КПП "Лесное" возобновилось в нормальном режиме", - отметили в Таможенной службе.
Временные ограничения были связаны с тем, что из-за непогоды проезд к КПП оказался невозможным – ливни и сильный ветер повалили множество деревьев и столбов.
Ранее из-за непогоды на севере Молдовы шесть пунктов пропуска приостанавливали работу, так как прекращалась подача электроэнергии. Пять КПП возобновили деятельность вечером того же дня, а один – утром 3 июля.
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