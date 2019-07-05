Рекламная расправа - что планирует сделать примэрия на улицах Кишинева

Сотни рекламных панно исчезнут с улиц молдавской столицы, как уродующие облик города.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Порядка 700 рекламных билбордов будут демонтированы сотрудниками служб кишиневской примэрии в ближайшие два месяца.

Сотрудники примэрии Кишинева в течение двух месяцев выходили на улицы города, чтобы составить подробный список билбордов, подлежащих демонтажу.

По мнению представителей столичной власти, эти рекламные панно "визуально портят" кишиневские пейзажи, а проржавевшие металлические конструкции представляют опасность для пешеходов, проходящих в непосредственной близости от стальных "великанов". Демонтаж незаконно-установленных рекламных панно планируется завершить в течение двух месяцев.

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