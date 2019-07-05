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Рекламная расправа - что планирует сделать примэрия на улицах Кишинева

Общество
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Сотни рекламных панно исчезнут с улиц молдавской столицы, как уродующие облик города.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Порядка 700 рекламных билбордов будут демонтированы сотрудниками служб кишиневской примэрии в ближайшие два месяца.  

Дом Пэтлэджяну на ул. Вознесенской (нынешняя Григоре Уреке).
© Photo: Мой город Кишинёв
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Сотрудники примэрии Кишинева в течение двух месяцев выходили на улицы города, чтобы составить подробный список билбордов, подлежащих демонтажу.  

По мнению представителей столичной власти, эти рекламные панно "визуально портят" кишиневские пейзажи, а проржавевшие металлические конструкции представляют опасность для пешеходов, проходящих в непосредственной близости от стальных "великанов". Демонтаж незаконно-установленных рекламных панно планируется завершить в течение двух месяцев.

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Теги:
Кишинев, примэрия, демонтаж, рекламные панно


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