Убийственный кебаб - как жители Молдовы гробят свое здоровье

Вкусно, но вредно - так сегодня можно назвать большинство сетей закусочных "быстрой еды", разбросанных по всему Кишиневу. Жители столицы убивают свое здоровье, сами того не подозревая.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Любители шаурмы и кебабов рискуют заболеть сахарным диабетом, холециститом, ожирением и артериальной гипертензией, считают врачи-диетологи. По мнению ряда специалистов, "в колокола надо бить", особенно когда сомнительным восточным лакомством родители потчуют собственных детей.

Если ребенок или молодой человек будет есть поедом блюда арабского фаст-фуда, у него очень быстро может развиться ожирение. Эксперт отмечает, что в подростковом возрасте жировые клетки активно размножаются, а бесконтрольное употребление кебабов, шаурмы и картошки-фри, обильно запитое сладкой газированной водой приводит к мгновенному набору веса.

Кебаб – это огромное количество калорий, особенно если его употреблять во второй половине дня, когда мы не успеваем "сжечь" содержащиеся в это блюде калории.

Соответственно идет набор веса. Особенно жалко смотреть на детей, которых родители кормят этим. У ребенка 10-11 лет должен сформироваться правильный гормональный статус. А родители идут и покупают детям гамбургеры и кебабы, полностью нарушая процесс метаболизма у ребенка, утверждают специалисты.

Картошка-фри, на первый взгляд, приятная добавка к "основному блюду", в кратчайшие сроки может привести ослабленный организм любителя фаст-фуда к панкреатиту и к другим серьезным заболеваниям поджелудочной железы. А в долгосрочной перспективе арабский и американский фаст-фуды уничтожают печень человека, приводя к хроническим холециститам и другим серьезным недугам.

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