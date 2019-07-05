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Сто строк о наболевшем: почему жители Молдовы перестали читать

CC0 / Pixabay / congerdesign
Общество
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Елена Комолова
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Эксперты считают: смартфоны заменили собой книги, а граждане Молдовы не читают, потому что заняты борьбой за выживание, зарабатывая на кусок хлеба.

Очередей у библиотек столицы не наблюдается. Граждане страны перестали  массово читать.

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"Знание — сила", "Учиться, учиться и еще раз учиться!", "Книга — источник знаний! " —  эти и многие другие лозунги из прошлого у многих остаются в памяти по сей день. Но если раньше они воспринимались, как затертые, продвигаемые властью догмы, то сегодня призывы советского прошлого уже полностью потеряли свой смысл.

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Граждан нашей страны, которые когда-то считались самыми читающими в мире, сегодня редко встретишь с книгой в руках. Повседневные хлопоты и погоня за куском хлеба отобрали у людей время посидеть за книгой и вдуматься, что пытается донести автор с ее страниц.

Почему меньше стали читать? Молодые люди стараются выжить, подростки уже подрабатывают, им часто вообще не до чтения. Но виной всему установка общества на потребление, на развлечение, на формулу "хлеба и зрелищ". Это сегодня непонятно только слепому. У людей выбита из-под ног та самая платформа, для чего нужно было читать, зачем нужно было читать.

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В Молдове молодые люди не читают не только на русском, который считается языком межнационального общения, но и на государственном языке, из-за чего "разумное, доброе, вечное" трудно донести до своего читателя и авторам книг национальной литературы.

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Если сегодня спросить у некоторых молдавских писателей, они скажут, что молодежь мало читает и плохо читает.

Возвращение человека к печатному слову, возвращение его к культуре — это довольно просто. Как китайцы говорили: "дайте населению десятилетие бездумных развлечений, и вы потеряете нацию". Молодежи же, по мнению некоторых молдавских мастеров пера, все время подается цветная обертка, очередная "развлекуха", очередная игрушка. Язык приложений смартфонов заменил печатное слово. 

Очевидно: чтобы люди вернулись к печатному слову, а библиотечные залы вновь наполнились людьми  необходимо, чтобы государство пропагандировало знания, как приоритет, а образованная нация стала главным богатством страны.

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Однако факт остается фактом - пока государство занято решением экономических проблем, а население по-прежнему живет небогато, многие образованные люди, не найдя себя в Молдове, вынуждены покидать родину в поисках лучших условий для жизни и самореализации. 

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Вернется ли в Молдове общественная картинка, когда люди сидели в парках с книгами и брошюрами, - сказать сложно. Однако читать изредка все же следует, чтобы четче понимать, чего требует от нас современная жизнь. Книга в этом смысле - лучший советчик, позволяющий найти выход из, казалось бы, самых сложных ситуаций. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Молдова, чтение, книги


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