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Лучшие выпускники Молдовы

Лучших выпускников Молдовы "воруют" вузы всего мира

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Большинство тех, кто получил "десятки" за экзамены на степень бакалавра, уедут учиться за границу и далеко не факт, что вернутся обратно в Молдову.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik, Татьяна Чеботарь. Лучшие выпускники молдавских лицеев выбирают для учебы заграничные вузы, будучи полностью уверенными, что за рубежом и образование лучше, и возможностей для профессиональной реализации больше. 

Президент Молдовы Игорь Додон наградил лучших выпускников лицеев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лучшие выпускники Молдовы в фотографиях Sputnik Молдова
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После того, как министерство образования, культуры и исследований объявило предварительные результаты экзаменов на степень бакалавра, стало известно, что средний балл "десять" получили 11 двенадцатиклассников. Но после рассмотрения протестов их количество выросло до 18.

Все круглые отличники, которые пришли на передачу Sputnik Matinal радиостудии Sputnik Молдова, в один голос заявили, что собираются учиться дальше только за границей.

Выпускница теоретического лицея "Данте Алигьери" Михаела Лозан рассказала, что планирует поступить в голландский вуз.

Mihaela Lozan și Daniela Patricia Covali
© Sputnik / Miroslav Rotari
Михаела Лозан

"Нидерланды предлагают качественное образование и большие возможности для иностранных студентов. Я уже получила стипендию и, соответственно, не буду платить за контракт", - пояснила собеседница.

Но все же девушка планирует когда-нибудь вернуться обратно в Молдову.

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"Хочу быть менеджером международной компании, а Нидерланды могут дать мне такую возможность, так как там есть много крупных фирм. Но в какой-то момент хотела бы вернуться домой", - сказал Лозан.

Еще одна выпускница, получившая "десятки" за все экзамены, – Иоана Ватаману-Мэрджиняну. Она окончила лицей "Аристотеля" в Кишиневе. В ее планах – отправиться в Латвию.

Ioana Vatamanu-Mărgineanu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Иоана Ватаману-Мэрджиняну

"Хочу поступить на факультет экономики в Риге. Отправлюсь туда, потому что мне кажется интересной идея учиться в бывшей советской республике, которая развилась. Возможно, в будущем этот опыт смогу применить на практике и в Молдове. Самое большое богатство нашей страны – люди, и мы должны сделать все возможное, чтобы они возвращались домой", - сказала Иоана.

Один из тех, кто выбрал похожий путь, - Квинтилиан Рошка, окончивший теоретический лицей "Мигеля де Сервантеса".

"Возможно, уеду в университет Румынии. Хочу учиться инженерии и информатике", - сказал Рошка.

А вот выпускник лицея "Спиру Харета" Николае Одажиу вряд ли в ближайшее время вернется в Молдову.

Nicolae Odagiu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Николае Одажиу

"Хочу отправиться в Голландию, потому что обучение за границей более высокого качества. Сначала думал ехать в Венгрию, но потерял там стипендию. Потом появилась возможность учиться в Амстердаме. Но меня приняли и в другой вуз. Поэтому предстоит решить. Очевидно одно – в Молдове я не останусь. Вернусь сюда скорее всего только в конце карьеры", - заявил Одажиу.

Пакует чемоданы и выпускница сорокского теоретического лицея "Константина Стере" Кристина Баш. Решение уехать из Молдовы она приняла еще, когда училась в десятом классе.

Cei mai buni 100 de absolvenți ai promoției 2019, premiați de Igor Dodon
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кристина Баш в числе лучших выпускников, отмеченных президентом Игорем Додоном

"Хочу продолжить обучение в университете Румынии на факультете экономики. С десятого класса знала, что дальше буду учиться в другой стране. Поэтому старалась достичь самых высоких результатов. Уверена, что в другой стране у меня будет больше возможностей профессиональной реализации", - сказал Баш.

Высокие стипендии и новые возможности – именно так университеты из других стран "крадут" лучших представителей молодежи, наш интеллектуальный потенциал и будущее страны.

Остается лишь один вопрос: "Почему в Молдове не прилагают усилий, чтобы удержать дома таких талантливых молодых людей?"

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Теги:
образование, Молдова


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