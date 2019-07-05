Директор пенитенциара №13 уволился после визита депутатов парламента

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Продолжаются отставки среди руководителей государственных структур. Уволился с работы директор пенитенциарного учреждения №13 Игорь Пынтя.

Начальник тюрьмы ушел с должности 4 июля, сообщение об этом было размещено в четверг на официальной странице Национальной администрации пенитенциарных учреждений в Facebook. О причинах увольнения не сообщается.

На этой неделе члены парламентской комиссии по национальной безопасности побывали в пенитенциарном учреждении №13 с инспекцией. Они посетили несколько камер и подвал, где содержат заключенных. Реакция членов комиссии на увиденное оказалась жесткой: по мнению депутатов парламента, офицерский состав 13-й тюрьмы, который превышал свои полномочия, должен понести уголовное наказание в кратчайшие сроки.

В пенитенциаре № 13 содержится более 900 человек, при том что учреждение рассчитано на содержание не более 500 заключенных.