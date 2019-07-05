Молодые люди устроили в кишиневском троллейбусе дискотеку - видео

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Жара не помеха для молодых людей, которые, судя по всему, совсем недавно успешно сдали университетскую сессию и теперь отдыхают, наслаждаясь долгожданными каникулами, когда гранит науки грызть ежедневно не приходится.
Студенческая пора - время, когда молодые люди, что называется, отрываются по-полной, чтобы потом было, что вспомнить и внукам рассказать. Видимо, именно этого правила придерживались молодые люди, которые накануне вечером устроили в одном из столичных троллейбусов настоящую танцплощадку.
Под зажигательную мелодию и живое музыкальное сопровождение аккордеона они устроили танцы, которым позавидуют завсегдатаи столичных ночных клубов.
Призывая к танцу других пассажиров, они ходили по салону троллейбуса и даже почти вовлекли в динамичный круговорот кондуктора, которой все же удалось отбиться от настойчивых молодых людей.
Конечно, подобные действия разгулявшейся молодежи должны быть квалифицированы по закону, но лишь, если поступит жалоба от кого-то из пассажиров, посчитавших, что таким образом были нарушены их права.
Судя по лицам людей на видео, безобидная шалость молодых людей лишь позабавила тех, кто ехал в этом троллейбусе.
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